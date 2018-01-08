محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان وفداً من شركة "ستراتا"

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في قصر المقام بالعين، وفداً من شركة ستراتا للتصنيع.



واطلع سموهما من اعضاء وفد الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة على أهم وأحدث أنشطة الشركة في صناعة الطيران حيث حصلت "ستراتا" مؤخراً على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي من شركة ديكرا، الشركة العالمية المتخصصة في منح شهادات الاعتماد الخاصة بقطاع صناعة الطيران، والتي تؤهل شركة "ستراتا" للقيام بكافة نشاطات صناعة الطيران بدءاً بالتصميم، ووضع تفاصيل عملية التصنيع والإنتاج النهائي لأجزاء هياكل الطائرات.



كما نجحت "ستراتا" في تسليم الشحنة الأولى من الجنيحات الداخلية لطائرات إيرباصA350-900، وهي الجنيحات التي تتطلب برامج إنتاجها مستويات عالية من قدرات التصنيع والإنتاج والتزاماً دقيقًا بأعلى معايير الجودة العالمية، وتعتبر طائرة إيرباص A350 من أحدث الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص حيث تتجاوز نسبة المواد المركبة المستخدمة في بناء هياكلها الخمسين بالمائة.



كما اطلع سموهما على جهود الشركة في تطوير الكوادر البشرية الوطنية، حيث ابتعثت ستراتا أول دفعة من مهندسيها إلى مقر شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات، وذلك للعمل على خطوط الإنتاج في بوينج والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع صناعة الطيران العالمي، واكتساب أعلى المهارات في هذا القطاع لنقل المعرفة إلى دولة الإمارات وتطوير قاعدة من الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة على المستوى العالمي.



وأعرب سموهما عن اعتزازهما بالكوادر الوطنية المؤهلة التي دخلت قطاع الصناعات الدقيقة والمتقدمة وغيرها من القطاعات الحيوية ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير القطاع الصناعي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.



حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.