محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقلدان أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة"

الشارقة 24 – وام:



قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في قصر المقام في العين، عدداً من أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة " وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.



وحيا سموهما أبطال الإمارات حماة الوطن الذين يسطرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولدولتهم ويعكسون قيما أصيلة في الإخلاص والإقدام والشجاعة التي يتحلى بها أبناء الإمارات.. داعين الله تعالى أن يديم لهم ولرفاقهم العزة والنصر وأن يحفظهم سالمين لأهلهم ووطنهم.



وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة "وسام الشجاعة" لكل من الرائد عبد الله سالم راشد اليماحي والنقيب أحمد محمد سعيد البلوشي والمرشح حسن راشد سعيد حمدون النقبي ووكيل أول علي فرج عبد الله جابر والوكيل أحمد إسماعيل سعيد المطروشي والرقيب أول خالد عبيد محمد الطنيجي والرقيب عبيد خميس خلفان الزحمي.



حضر مراسم تقليد الأوسمة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح .