وفد "الوطني الاتحادي" يختتم مشاركته في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

الشارقة 24 – وام:



شارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة سعادة مروان بن غليطه النائب الأول لرئيس المجلس، في الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت اليوم بمشاركة رؤساء المؤسسات التشريعية الخليجية.



وضم وفد المجلس في عضويته سعادة كل من سالم عبيد الحصان الشامسي، ومحمد بن كردوس العامري، وحمد أحمد الرحومي، وخليفة سهيل المزروعي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.



وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع العاشر وموجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2017م ورؤية مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.



ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قيام المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وذلك لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من دور فاعل ومن تواصل وعلاقات شراكة وتعاون مع مختلف المجموعات الجيوسياسية سواء في الاتحاد البرلماني الدولي.



وأكد سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية هذا الاجتماع وما يجري خلاله من مناقشات للقضايا الخليجية المشتركة وما يتمخض عنه من قرارات جميعها تؤكد أهمية التكامل والتعاضد كوننا نقف كممثلي للشعوب صفا واحدا خلف قياداتنا في ظل ما تشهده المنطقة من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتشار الإرهاب والتطرف والفكر الضال وسعي بعض دول المنطقة والأنظمة فيها الى اثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار والأمن وانتهاك الشرعية والسيادة الداخلية للدول.



وشدد على أن دولة الإمارات ومجلسها الوطني الاتحادي سيظل كالعهد به داعماً ومسانداً وفاعلاً للعمل الخليجي والعربي المشترك ولن يأل جهدا في الارتقاء بمتطلبات العمل البرلماني الخليجي المشترك من خلال مختلف الاجتماعات وعلى كافة المستويات والصعد وفي أية محافل برلمانية أخرى وهذا هو نهج دولة الإمارات الثابت في تعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته واستكمال بناء صروح تكامله السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.



وصدر بيان في ختام الاجتماع برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمن عدداً من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الاطلاع على توصيات ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها" حيث عبر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب في مملكة البحرين على استضافته وتنظيمه للملتقى مثمنين ما توصل إليه الملتقى من توصيات هامة.



وأكد رؤساء المجالس التشريعية أهمية توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي.



وأوصى المجتمعون بمناقشة "توطين الوظائف" الذي اختاروه موضوعا مشتركاً لعام 2018 في إطار أعمال المجالس داعين مجلس الأمة الكويتي إلى تنفيذ الانشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون.



واطلع رؤساء المجالس على ما تم من اجراءات بشأن تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الخارجية ووجهوا باستمرار العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات القائمة.