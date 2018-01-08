طقس الثلاثاء في الإمارات: غائم جزئياً مع فرصة لسقوط الأمطار

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية على البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.



حركة الرياح.. شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 / 38 كم / ساعة على اليابسة، وتكون 25 - 40/ 55 كم/ساعة على البحر.



حالة البحر.. مضطرب - شديد الاضطراب.. وارتفاع الموج من 2 - 4/ 5 أقدام قرب الساحل ومن 6 - 8 / 10 أقدام في العمق وأعلى مد عند الساعة 18:25 وأدنى جزر عند الساعة 12:45.