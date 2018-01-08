حمدان بن محمد يشهد حفل توزيع جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب

الشارقة 24 – وام:



رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حفل توزيع جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بمركز دبي التجاري العالمي، الإثنين.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لتاريخ الجائزة ومراحل تطورها والمشاريع الفائزة في دورتها العاشرة من داخل الدولة والوطن العربي.



وقام سمو ولي عهد دبي بتكريم الجهات الداعمة لريادة الأعمال على مستوى الدول العربية الشقيقة حيث كان بنك مصر في جمهورية مصر العربية ضمن قائمة الجهات الفائزة التي ضمت برنامج "بادر" في المملكة العربية السعودية عن فئة حاضنات ومسرعات الأعمال.. وأما عن فئة أفضل مبادرة مجتمعية فقد فازت مؤسسة "زين للإيداع" في المملكة الأردنية الهاشمية وفاز المشروع الوطني لدعم الشباب في دولة الكويت بفئة تنمية قطاع ريادة الأعمال.. فيما فازت جامعة " البوليتيكينك " في فلسطين بجائزة فئة الجامعة الداعمة لريادة الأعمال.. وعن فئة مبادرة أعمال مجتمعية فازت مبادرة " الخبز من أجل التعليم " في الأردن.



وكانت جائزة فئة أفضل رائدة أعمال لعام 2017 من نصيب الدكتورة شيماء نواف فواز من دولة الإمارات.. وفاز في فئة أفضل رائد أعمال للعام نفسه المواطن عبيد بن طوق المري .. وعن فئة أفضل شخصية عربية في دعم ريادة الأعمال فازت الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي.



وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهات الفائزة والأشخاص الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب متمنياً للجميع النجاح في مواصلة دعم شباب الدولة والشباب العربي لتمكينهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء وتطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وإيجاد جيل منتج من الشباب يساهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية في الدول العربية وضمان مستقبل مشرق لهؤلاء الشباب إلى جانب إيجاد فرص عمل للأجيال اللاحقة.