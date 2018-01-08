"الهلال الأحمر" يقدم مساعدات غذائية لأهالي "قف العوامر" بالشريط الصحراوي في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، توزيع مساعدات غذائية على أهالي "قف العوامر" بالشريط الصحراوي في محافظة حضرموت اليمنية، وذلك في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي ووفاء لقيمها وثوابتها الإنسانية الأصيلة ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية التي تنفذها لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

وقال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي إن عملية توزيع المساعدات تأتي مع بداية العام الجديد "عام زايد" لتخفيف معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والإنسانية كافة وسد الفجوة الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتلبية لاحتياجات السكان من المواد الغذائية، نظراً لشحها في ظل عدم توافر السيولة المالية لشرائها لدى الأسر المتضررة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم المساعدات في التخفيف من معاناة الأهالي، لافتاً إلى أن الهيئة كثفت جهودها الإنسانية لتغطية مختلف مناطق حضرموت، منوهاً إلى أن عملية التوزيع تتم بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.

من جهته أشاد الشيخ صالح سالم العامري عضو مجلس النواب بجهود الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لسكان الشريط الصحراوي لتخفيف معاناة المعيشة الصعبة عنهم والتي انعكست على حياتهم نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد.