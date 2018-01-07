مؤتمر "الرابطة الجديدة " يناقش دور التطور الرقمي والدبلوماسية الثقافية

الشارقة 24 – وام:

انطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "الرابطة الجديدة: الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية" في أبوظبي، والتي ينظمها المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، بمشاركة 22 متحدثاً من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم وبمشاركة إماراتية متميزة بواقع 8 متحدثين.

حضر المؤتمر بهجت باكولي نائب أول لرئيس الوزراء وزير خارجية كوسوفو، وأروثيشام آدم وزيرة الشباب والرياضة في جمهورية المالديف سفيرة سابقة لدى مكتب الأمم المتحدة للمنظمات الدولية في جنيف، والسفير بقير إسماعيلي مدير أكاديمية كوسوفو الدبلوماسية، ونخبة من أساتذة العلاقات الدولية والدبلوماسية، حيث ناقشوا دور التطور الرقمي والدبلوماسية الثقافية في الترويج للدول والعمل على محاربة الأفكار المتطرفة والتسامح في العلاقات بين الشعوب.

وأكد بهجت باكولي، أن الإمارات تعد من الدول المتميزة في مجال تنمية الموارد البشرية مما يعكس الحكم الرشيد للإمارات التي تعمل على حفظ السلام ونشره بجميع الوسائل والسبل منها الدبلوماسية الثقافية التي تستضيف أبوظبي مؤتمراً لها اليوم والذي يعكس الرؤية المستقبلية.

وأشار إلى مواقف دولة الإمارات المشرفة في الاعتراف بدولة كوسوفو والمواقف التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية ومئات الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات إلى شعب كوسوفو لمساعدته على تجاوز محنته.

وقال لن ننسى هذه الجهود الإماراتية الإنسانية النبيلة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لم تقدم مساعدات فقط من أجل حماية الإنسانية بل قدمت شهداء أيضاً للحفاظ على مقدرات الشعوب وحمايتها من الأطماع.

وأضاف باكولي، أن مساعدات الإمارات السخية لكوسوفو شملت العديد من القطاعات، حيث قامت ببناء المساجد والمنازل إضافة إلى مطار لتسهيل وصول المساعدات لشعب كوسوفو دون مقابل، معرباً عن تقدير بلاده لكل هذه المواقف التي تعكس دور الإمارات وريادتها في مجال الدبلوماسية الإنسانية من خلال المساعدات للدول والشعوب التي تحتاج للإغاثة.

من جانبه، قال الدكتور محمد كامل المعيني الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها.

وأضاف أن المؤتمر يبحث في التغيرات المطلوب إعدادها عند تنفيذ الدبلوماسية في البيئة الدولية المتحولة، ونشأة التهديدات الأمنية والتغييرات التي تواجه الدولة الرقمية للوصول إلى نظام عالمي منصف ومستدام يقف في وجه التغيرات العالمية المتزايدة نتيجة الاستخدام المتكرر وغير الصحيح للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن الدبلوماسية الثقافية تعد أحد أحدث روافد القوة الناعمة التي تبني جسور تواصل بين الشعوب، مشيراً إلى أن هناك الدبلوماسية العلمية التي تقوم على تبادل العلماء والدراسة في الخارج وهذا نوع من أنواع الانتشار للدول ويجب الاهتمام به والالتفات إليه.

واختتم المؤتمر جلساته بمناقشة المتحدثين والمشاركين لأسباب استمرار تدفق الجزء الأكبر من موارد السياسة الدولية الشحيحة إلى إدارات الدفاع بدلاً من الخدمات الدبلوماسية أو الوكالات الإنمائية ومعرفة الاتجاهات والأنماط الناشئة في الأمن المحلي والدولي وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه ظهور الدولة الرقمية.