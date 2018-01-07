"دار البر" في رأس الخيمة تطلق 6 مبادرات إنسانية في "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "جمعية دار البر" في رأس الخيمة، عن إطلاق ست مبادرات إنسانية وطنية خاصة بـ " عام زايد 2018"، وذلك في إطار حرص الجمعية على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية التاريخية الجديدة.

ويأتي إطلاق المبادرات ترجمة لرؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الاتجاه إلى واقع حي وملموس وترسيخ قيم ونهج مؤسس الدولة والاتحاد في حياتنا اليومية، وتعزيز وعي الأجيال الإماراتية الجديدة والمتعاقبة بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله " الذي كان رائداً من رواد العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وقال علي الشحي مدير فرع الجمعية في رأس الخيمة، إن المبادرات الخيرية المجتمعية الست الجديدة تعزز حضور قيم وفكر "زايد الخير"، مشيراً إلى أن المبادرات هي "مشروع شريكي" وتهدف لتوفير المساعدات الإنسانية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والعام، ومبادرة "صيدلية زايد الخير" التي تعنى بتوفير الأدوية مجاناً لصالح المرضى المحتاجين لاسيما المصابون بأمراض يتطلب علاجها تناول أودية باهظة التكلفة عبر تخصيص قسم داخل مقر فرع الجمعية بمنطقة خزام في رأس الخيمة لاستقبال الأدوية التي تتبرع بها شركات صناعة وتجارة الأدوية والصيدليات وسواها من مؤسسات مع توفير عدد من الصيادلة لاستلام الأدوية وصرفها للمرضى المستحقين في ضوء تخصصهم ووفق المعايير الطبية المعتمدة.

وأضاف الشحي، أن مبادرات "عام زايد" تضم مبادرة "إسعاد 100 مريض" عبر توفير احتياجاتهم والتكفل بنفقات علاجهم، ومبادرة الإفراج عن عدد من النزلاء على ذمم قضايا مالية في سجون المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومبادرة "إسعاد مجتمع زايد" التي تقضي بإدخال الفرح والسعادة على 100 أسرة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من جنسيات مختلفة بتوفير احتياجاتهم المعيشية والمادية، ومبادرة "عمرة زايد" التي تتكفل بنفقات أداء شعائر العمرة لصالح عدد من غير القادرين على أدائها والمستحقين.