طقس الإثنين في الإمارات: غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ويستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً على البحر تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح شمالية غربية 15 - 30 /40 كم / ساعة على اليابسة وتكون 25 - 40 / 55 ساعة على البحر.

البحر مضطرب وارتفاع الموج من 2 - 4/ 5 أقدام قرب الساحل، ومن 6 - 8 / 10 أقدام في العمق وأعلى مد عند الساعة 17:27 وأدنى جزر عند الساعة 11:35.