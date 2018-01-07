"لجنة الوطني" تعتمد توصيات المجلس بشأن سياسة "الاتحادية للموارد البشرية"

الشارقة 24 – وام:



صادقت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الأحد، بمقر الأمانة العامة بدبي تقرير توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 6 ديسمبر 2017.



وقال رئيس اللجنة سعادة حمد الرحومي، إن اللجنة ناقشت تقرير توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بمناقشة وتضمين جميع الملاحظات التي أبداها سعادة أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشة الموضوع في الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 6 ديسمبر 2017، تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس الوزراء.



من جانبها، قالت سعادة عزة بن سليمان، إن اللجنة كانت قد عقدت ما يقارب من 11 اجتماعاً لمناقشة الموضوع ونظمت حلقة نقاشية بهذا الشأن ضمن خطة عملها لمناقشة هذا الموضوع، وعقدت لقاءات مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وممثلي دوائر الموارد البشرية المحلية تم خلالها تبادل الرأي حول محاور الموضوع التي شملت استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021 وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.