ولي عهد رأس الخيمة: محمد بن راشد قائد ملهم ومدرسة متفردة عالمياً

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائد ملهم ومدرسة متفردة عالمياً أهم مفرداتها الابتكار والتميز والإبداع وتوليد الأفكار الجديدة والاهتمام ببناء القيادات وخاصة قيادات المستقبل في الجهات الحكومية مما جعل الإمارات رقماً صعباً في الإدارة في جميع المجالات على المستوى العالمي.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب رؤية ثاقبة من خلال العديد من المبادرات والأفكار التي شكلت نموذجاً للبناء والتنمية.. رؤية حاكت الواقع واستشرفت المستقبل وارتكزت على قاعدة تحقيق النجاح والتميز المستمر في العمل.. لهذا وجب علينا شكر سموه.. شكراً رمز التميز والإبداع.. شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على كل ما قدمتموه من دعم ومبادرات لإسعاد شعب الإمارات.