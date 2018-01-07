"الموارد البشرية والتوطين": 53 منفذاً لتقديم خدمات العمالة المساعدة في العين والظفرة

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 53 منفذاً لإنجاز معاملات المتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل عمالة الخدمة المساعدة في العين والظفرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال زيارته مؤخراً لأحد مراكز الخدمة "تسهيل" في العين يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة للاطلاع عن كثب على واقع تقديم الخدمات ذات الصلة بالمنشآت وعمال الخدمة المساعدة التي يوفرها المركز لأصحاب العمل والأسر في الوقت ذاته.

وتشمل المنافذ التي تم توفيرها مراكز الخدمة "تسهيل" القائمة في العين والظفرة ومكاتب طباعة معاملات الهوية التي تم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لغايات تقديم خدمات العمالة المساعدة.

والتقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال الزيارة عدد من المتعاملين الذين أبدوا تطلعهم بزيادة منافذ تقديم الخدمات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة نظراً للأقبال الكبير الذي تشهده مراكز الخدمة "تسهيل" القائمة في العين والظفرة منذ بدء تقديم الخدمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر العام الماضي من قبل المتعاملين الذين تقدموا بطلبات تتعلق بالعمالة المساعدة.

ووجه معاليه المسؤولين في الوزارة بزيادة عدد منافذ تقديم الخدمات بشكل فوري وبما يلبي احتياجات المتعاملين ويتوافق مع عددهم في كافة المناطق الجغرافية في العين والظفرة إلى جانب العمل بشكل فوري على تذليل اية عقبات قد تحول دون سرعة انجاز المعاملات.

وأكد خلال لقائه مع المتعاملين "التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الخدمات المتميزة وتوفير الوقت والجهد عليهم بما يلبي تطلعات جميع المتعاملين ويحقق سعادتهم وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة المنسجمة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية".

وتوفر منافذ الخدمة سواء مراكز تسهيل أو مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الوزارة خدمات فتح الملف وإصدار وتجديد والغاء تصاريح وعقود عمل عمال الخدمة المساعدة بالإضافة إلى الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل وخدمة سحب بلاغ الانقطاع عن العمل".



ومن المقرر أن يتم نقل خدمات عمال الخدمة المساعدة من مراكز الخدمة "تسهيل" على مستوى الدولة ومكاتب الطباعة في العين والظفرة إلى مراكز "تدبير" المنتظر أن يتم تشغيلها قريباً حيث ستقدم جميع الخدمات المرتبطة بفئات عمال الخدمة المساعدة من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وتحت اشراف الوزارة".

يذكر أن قانون عمال الخدمة المساعدة حدد 18 نوعاً للمهن المساعدة تشمل: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعي، وسايس، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص وسائق خاص.

من جهة أخرى، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال زيارته لمركز الخدمة "تسهيل" في العين العاملين في المركز من المواطنين والمواطنات.

واطلع معاليه على سير العمل والية ادخال بيانات طلبات المتعاملين في النظام الإلكتروني للوزارة من قبل المواطنين والمواطنات الذين أشاد بحرصهم على أداء مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب.

وأكد معاليه أن الموارد البشرية الوطنية العاملة في مراكز الخدمة "تسهيل" تعتبر نموذج للكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة الوظيفية.

واستمع معاليه خلال الزيارة على التجربة الوظيفية لأحدى المواطنات التي تعمل في المركز منذ خمس سنوات والتي اعربت عن سعادتها في الوظيفة وحرصها على الاستمرار في شغلها لا سيما في ظل الامتيازات التي تتوافر اليها ولزميلاتها من حيث الدخل الشهر وبيئة العمل المحفزة.