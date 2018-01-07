نهيان بن مبارك: الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في التآخي بين الأديان

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تجسد نموذجاً رائداً لمبادئ التآخي بين الأديان في إطار من الاحترام المتبادل والتعايش الخلاق لما فيه مصلحة الجميع.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين في أبوظبي الليلة الماضية بحضور سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووفد الهيئة وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وأعضاء السفارة و رؤساء وأعضاء الطوائف المسيحية و راعي الكاتدرائية القس ابرام فاروق وعدد من علماء الدين المسلمين وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة.

وهنأ معاليه الجميع بهذه المناسبة، وقال " كم كنا نتمنى أن نحتفل في إطار من البهجة والفرحة والسعادة كما تعودنا عليه في الأعياد والمناسبات الدينية المتجددة ولكن يؤسفني كثيراً أن يتزامن احتفالنا الليلة وسط أحداث إرهابية شنيعة وبغيضة تعرضت لها كنيسة مارمينا في القاهرة وأودت بحياة شهداء أبرياء مسالمين "، معرباً عن صادق العزاء والمواساة إلى الشعب المصري في الشهداء الأبرار ضحايا الإرهاب الغاشم الذي يستهدف فرحة المصريين في أيام الأعياد.

وأضاف معاليه "إن هذا الاحتفال هو مناسبة طيبة نؤكد فيها معا وبكل قوة التزامنا الكامل ودعمنا القوي على العمل معاً على دحر الإرهاب بكل صوره وأشكاله وعلى نشر قيم التسامح الديني وتعميق أواصر المحبة والتفاهم بين أتباع الأديان المختلفة ومن أجل تعزيز قيمنا الغالية التي نعتز بها في مصر والإمارات في منع التطرف والكراهية والإرهاب".