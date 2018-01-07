عمار النعيمي يشهد الحفل الختامي لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان مساء اليوم السبت، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة 16 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2018 التي اقيمت تحت شعار "عام زايد .. مئوية زايد.. مئوية وطن "، على ميدان الفروسية في إمارة عجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مدى أربعة أيام، وشارك فيها 303 جياد لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات.



وأسفرت نتائج البطولات المختلفة، عن انتزاع المهرة بعمر سنة " دي رنانه " لمربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة المهرات، فيما حصلت المهرة "نهابه الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني على الفضية، ونالت البرونزية المهرة "الأريام سمحه" لإسطبلات الاريام العربية.



وانتزع ذهبية المهرات المهرة "عاجلة الزبير" والمملوكة للشيخ عبد الله بن محمد ال ثاني، فيما حصلت المهرة "كريمة البداير" والمملوكة للشيخ محمد بن سعود القاسمي على الفضية، وفازت المهرة "دي مميزة" لمربط دبي للخيول العربية بالبرونزية.



وحقق ذهبية البطولة للأفراس الفرس "الاريام حمرا " المملوك لإسطبلات الاريام العربية، فيما حصل على الفضية الفرس "نجديه الزبير" للشيخ سلطان بن محمد بن عبد الله ال ثاني ونال البرونزية الفرس "اصيله الكندي" للسيد سعيد خميس علي الزحمي.



أما بالنسبة لبطولة المهور بعمر سنة فقد فاز بالذهبية المهر "سداد البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حصل على الفضية المهر " فخر الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد ال ثاني ونال برونزية البطولة المهر "بزيان البستان" لإسطبلات البستان.



وانتزع ذهبية المهور المهر "عدوان الزبير" للشيخ محمد بن عبد الله ال ثاني، فيما نال المهر "ك أ نبراس" للسيد خالد غانم مبارك العميري الفضية، وفاز المهر "دي ابن رشيم" لمربط دبي للخيول العربية بالبرونزية.



أما ذهبية بطولة الفحول فقد انتزعها الفحل "برجس الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد ال ثاني، فيما فاز بالفضية الفحل "عمير الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري ونال البرنزية الفحل "مسرور البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي.



وحصلت على جائزة المرزعة الرائدة في الإمارات مزرعة مربط الزبير، فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد الجواد "الاريام الحمرا " لمربط الاريام للخيول العربية، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن الجواد "أصيله الكندي " للسيد سعيد خميس على الزحمي.



وقام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان بتكريم الحكام واللجنة العليا المنظمة للبطولة.



وأشاد سمو ولي عهد عجمان، باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام وحضور عالمي.



وأكد سموه، أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.



وقال سموه "إننا نعتبر أنفسنا محظوظين أن تمكنا في عجمان من إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة التي حباها الله بجمال الشكل ورشاقة القوام التي تعتبر جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد منطلقين في ذلك من المكانة التي منحها الإسلام للخيل".



وقال سموه، إن هذه البطولة تأتي في دورتها السادسة عشرة أكثر تطوراً وإبداعاً الأمر الذي يعزز من مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في دولة الإمارات ويجعلها من جهة أخرى ملتقى سنويا جامعا لممارسي وعشاق هذه الرياضة.



وأضاف سموه، أن تنظيم هذه النوع من المسابقات والبطولات الخاصة بجمال الخيل سواء في عجمان أو دبي أو أبوظبي والشارقة مكن من جذب ملاك جدد ومربي الخيول للدخول في المنافسات والتنافس وهذا ما شجع المواطنين على الاهتمام بالخيل كثيراً.



من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سموه لمثل هذه البطولات التي تشهد كل عام تطوراً وتنافساً بين الخيول على مستوى عال، مؤكداً أن جائزة سموه التشجيعية لملاك الخيل من المواطنين جاءت تشجيعاً للمواطنين لاقتناء وتربية الخيول والمشاركة في البطولات التي تقام على مستوى الدولة.



وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نجاح هذه البطولة التي أصبح لها اسم كبير بين البطولات، مشيراً إلى شدة المنافسة التي شهدتها البطولة بين الخيول المشاركة.



وأكد أن تقارب الأرقام بين الفائزين من الخيول المشاركة يدل على شدة التنافس على المراكز الأولى، وذلك يأتي من خلال التدريب المستمر لتلك الخيول للحفاظ على جمالها وقوتها.



وأعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عن تمنياته لتلك البطولات التي تقام في إمارة عجمان والتي يتابعها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالتوفيق والنجاح، موضحاً أن إطلاق مزاد للخيول العربية الاصيلة في دولة الإمارات جاء نتيجة للاهتمام الذي تلقاه تلك الرياضة لتشجيع المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون على اقتناء وتربية الخيول.



حضر حفل اليوم الختامي، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري وعدد من الشيوخ، والسيد عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان، والسيد خالد غانم مبارك مدير البطولة، والمهندس محمد عبدالله التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، وخليفة النعيمي مدير إسطبلات الأريام العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وضيوف إمارة عجمان ورؤساء ومدراء الدوائر في إمارة عجمان وكبار المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.