قرقاش: اجتماع عمان جاء مدركاً لخطورة القرار الأميركي على عملية السلام

الشارقة 24 – وام:



شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الوزارية للجامعة العربية المعنية بتداعيات القرار الأميركي بشأن مدينة القدس الذي عقد في عمان.



وتضم المجموعة دولة الإمارات والأردن ومصر وفلسطين والسعودية والمغرب والجامعة العربية.



وصرح معالي الدكتور أنور قرقاش، أن التحرك العربي في هذه المسألة المهمة والحساسة يبنى على رفض دولي كبير لقرار الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن اجتماع مجموعة العمل جاء مدركاً لخطورة القرار وتداعياته على عملية السلام ومرجعياتها.



وأكد معاليه، رفض القرار الأميركي وحذر من تداعياته، وقال إن التزام دولة الإمارات بالقضية الفلسطينية ودعمها التاريخي للشعب الفلسطيني يحفزنا للعب هذا الدور، ضمن العمل العربي المشترك الذي نرى فيه المسار الأول والأهم في التعامل مع قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن شكره للأردن الشقيق على استضافة هذا الاجتماع وعلى الدور المحوري الذي يلعبه في تنسيق الجهود العربية.



وثمن معاليه، لقاء وزراء المجموعة وأمين عام الجامعة العربية مع الملك عبد الله الثاني، ووصف ملاحظاته للمجموعة بالقيمة والايجابية والنابعة من فهم عميق للقضية والأبعاد المحيطة بالقرار الأميركي.