طقس الأحد في الإمارات: غائم جزئياً مع فرصة لسقوط الأمطار ليلاً

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد، غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجزر والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر تكون قوية أحيانا ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.



حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 30 36 كم / ساعة على اليابس، تصل إلى 25 - 40/ 55 كم /ساعة على البحر.



البحر مضطرب وارتفاع الموج من 2 - 3 أقدام قرب الساحل، ومن 5 - 7 / 9 أقدام في العمق. وأعلى مد عند الساعة 16:36 وأدنى جزر عند الساعة 10:35.