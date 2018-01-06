محمد بن راشد يتوج الفارس سيف المزروعي بطلاً لـ "كأس القدرة"

الشارقة 24 – وام:

بمشاركة نخبة من فرسان دولة الإمارات ودول العالم، توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفارس سيف المزروعي بطلاً للسباق الرئيسي لكأس سموه للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مختلف مراحل السباق الذي أقيم بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة سعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة "ميدان"، نائب رئيس نادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين .