مجندو الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية يلتحقون بمراكز تدريب القوات المسلحة

الشارقة 24 – وام:





أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله.

وأشار إلى أن التحاق أبناء الوطن بالدفعة التاسعة ببرنامج الخدمة الوطنية في بداية عام 2018.. "عام زايد" سيساهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس مثمناً المواقف المشرفة لأولياء الأمور في دعم وتشجيع وحث أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج وحرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم ما يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى بإذن الله خفاقة عالية بسواعد المخلصين من منتسبي القوات المسلحة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان في تصريح السبت بمناسبة التحاق شباب الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية، أن شباب الوطن الذين أنهوا الدورات السابقة كانوا على قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتنا الحكيمة، وتحملوا المسؤولية ولبوا نداء الواجب وأن ما نشهده اليوم من روح وطنية ومعنويات عالية يأتي تأكيداً لما اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغالي على مدى التاريخ.