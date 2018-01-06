ثاني الزيودي يوجه بتذليل الصعوبات أمام الصيادين

الشارقة 24 – وام:

وجه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مسؤولي الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشكل سريع لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي يواجهها الصيادون، ضماناً لقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم والتزامهم بالقوانين بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية في الدولة.

وأعرب معاليه عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الوزارة على متابعة أوضاعهم باعتبار مهنة الصيد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وجزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية المتمثلة برؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بعدد من صيادي المنطقة الشرقية ضمن زيارته الميدانية لجمعيتي الصيادين في كلباء وخور كلباء، للتأكيد على أهمية الثروة السمكية والحفاظ على استدامتها وما تمثله مهنة الصيد كأحد أعرق وأقدم المهن في الدولة.