محمد بن سعود يستقبل مجلس رأس الخيمة للشباب

الشارقة 24 – وام:





أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولت الشباب دوراً وطنياً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة إيماناً منها بأهمية دعم الكفاءة الوطنية الشابة وتمكينها من المشاركة في رسم الخطط المستقبلية للوطن بما يساهم في تعزيز المكانة للدولة في شتى المجالات.

وقال سموه خلال استقباله السبت بالديوان الأميري مجلس رأس الخيمة للشباب في دورته الثانية - إن للشباب دوراً استراتيجياً في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بفضل ما يمتلكه هذا الجيل المميز من أبناء الوطن من طاقات إيجابية وقدرات إنتاجية قائمة على الإبداع والابتكار في بناء مستقبل الوطن فهم الاستثمار الحقيقي في مواجهة تحديات المستقبل والحفاظ على مكتسبات الوطن.