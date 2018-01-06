"الموارد البشرية والتوطين" تعفي 3815 منشأة قارب صيد من الرسوم

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إعفاء 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين، من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إضافة إلى إعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم.

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، إن الإعفاء من رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك الإعفاء من الضمانات المصرفية سيسري على أية منشأة جديدة "قارب صيد" مملوكة للمواطنين يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي أصحابها من رسوم التسجيل أيضاً والبالغة 2000 درهم.

وأوضح أن منشآت قوارب الصيد المملوكة للمواطنين تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة كما تم إعفاء تلك المنشآت من أية رسوم تستوفيها الوزارة من المنشآت نظير الخدمات التي تقدمها ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين وتصاريح انتقال العمال وتجديد تصاريح العمل.