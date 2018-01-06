الفجيرة للموارد الطبيعية تختتم دوراتها التدريبية لعام 2017

الشارقة 24:

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية سلسلة دوراتها التدريبية التخصصية للعام 2017 التي تنظمها سنوياً في إطار خطتها التدريبية الهادفة إلى رفع قدرات موظفيها والارتقاء الدائم بأداء كفاءاتها وتطوير مواردها البشرية نظرياً وعملياً، من مختلف الإدارات والأقسام كل في مجاله.

حيث تم تنفيذ أكثر من 227 ساعة تدريبة ودورات متنوعة منها ما يتعلق بتنمية الإيرادات وضريبة القيمة المضافة، والتميز في سعادة وايجابية المتعاملين لتمكين القيادات والموظفين من تقديم خدمات تحقق سعادة وايجابية المتعاملين.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن خطط وبرامج التدريب تأتي ضمن توجهات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في تنمية كوادرها البشرية المدربة والماهرة في مختلف المجالات، للارتقاء بهم نظراً لأنهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.