ولي عهد عجمان يعتمد نتائج مشروع تصنيف الخدمات الحكومية

الشارقة 24 – وام:





اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نتائج مشروع تصنيف الخدمات الحكومية بعد تنقيحها ومراجعة ما يزيد على 800 خدمة حكومية وفي مدة قياسية استغرقت ثلاثة أشهر فقط، ليتم تقليص عدد الخدمات الرئيسية بنسبة 49 % والخدمات الفرعية 29 %.

جاء ذلك بعد اطلاع سموه على نبذه حول آلية تنفيذ هذا المشروع من قبل سعادة عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية وفريق العمل والذي ضم كلاً من دينـا فارس مدير إدارة الخدمات الرقمية، وخولة الشامسي أخصائي جودة بيانات ومدير المشروع.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بجهود ودور القائمين في حكومة عجمان الرقمية وفريق العمل بإنجاز هذا المشروع، والذي يهدف إلى الارتقاء بالأداء والإبداع والابتكار في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية.