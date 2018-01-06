سفيرة الدولة تحضر حفل استقبال ملكة الدنمارك بالعام الميلادي الجديد

سفيرة الدولة لدى لقائها ملكة الدنمارك على هامش حفل الاستقبال

الشارقة 24 – وام:



حضرت سعادة فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك حفل الاستقبال السنوي الذي أقامته الملكة مارغريتا الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018، والذي حضره عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدنمارك.



والتقت السفيرة على هامش الحفل، ملكة الدانمارك ونقلت لها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهانيهم لجلالتها وللشعب الدنماركي الصديق بالسنة الميلادية الجديدة.



وتطرق الحوار إلى سبل توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.