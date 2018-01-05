"شكراً محمد بن زايد " .. رسالة ولاء ووفاء وعطاء من أطباء الإمارات

الشارقة 24 – وام:



وجه أطباء الإمارات من المتطوعين في قوافل زايد الخير لمبادرة زايد العطاء، رسالة شكر ووفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن سموه قائد وقدوة أعطى الوطن والمواطن الكثير من أجل أن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأنه يستحق من الجميع توجيه كلمة شكر وولاء لسموه على عطائه غير المحدود لشباب الإمارات والذي مكنهم من التسلح بالعلم فأصبحوا بفضله قادة في مجالات العطاء الانساني محلياً وعالمياً.



جاء ذلك، استجابة لمبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".



وقال الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يسير على نهج الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الاتحاد "طيب الله ثراه " حيث غطت جهوده الإنسانية ولا تزال مناطق كثيرة من العالم، مؤكداً أن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهود ومشاريع إنسانية وتنموية رائدة عمّت ولا تزال أرجاء العالم تحمل أسمى قيم السلام والتعاضد والتعاون والتراحم بين البشر.



وقالت الدكتورة شمسة العور المدير التنفيذي لـ"أطباء الإنسانية"، إن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعطاءه الإنساني ودعمه اللامحدود للكوادر الإماراتية التطوعية الشابة التي تطوعت في الحملات الإنسانية لمبادرة زايد العطاء إلى مختلف دول العالم ساهمت بقدر كبير في جعل الإمارات مركزاً للعمل التطوعي والعطاء الإنساني ومحط انطلاقة للحملات الإنسانية إلى مختلف بقاع العالم.



وأضافت، أن جهود سموه جاءت لتحفز القائمين على العمل الإنساني من الافراد والمؤسسات بالدولة إلى شحذ الهمم نحو بذل مزيد من الجهد في سبيل الوصول برسالة الدولة البيضاء لتغطي كافة دول العالم بمكرماتها الانسانية والخيرية ومساعداتها التي لا تنقطع طيلة العام.



وذكر الدكتور عبد الله شهاب المدير التنفيذي لأطباء الإمارات، إنها رسالة شكر باسم شعب التف حول قيادته يعاهدها على المزيد من البذل والجهد والعطاء.. رسالة شكر واجب من أهل الفضل لأهل الفضل وبوخالد صاحب فضل يشهد به القاصي والداني هذا القائد الذي وهب حياته كلها باليوم والساعة لوطنه ولشعبه.