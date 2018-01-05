"صقور الداخلية" تساهم في إنقاذ عامل تعرض لإصابة إثر حادث مروري

الشارقة 24 – وام:



ساندت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، الدوريات الشرطية وأطقم الإسعاف الوطني في نقل عامل للمستشفى على وجه السرعة، بعد تعرضه وزملاؤه لحادث مروري بين حافلتهم التي كانت تقلهم ومركبة أخرى على شارع "الشيخ محمد بن زايد".



وقال المقدم طيار سالم بن يوخه، رئيس قسم العمليات الجوية في إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، إن غرفة عمليات جناح الجو قد تلقت بلاغاً الساعة الثالثة و38 دقيقة من عصر أمس الخميس، يفيد بوقوع حادث مروري في شارع "الشيخ محمد بن زايد " داخل إمارة رأس الخيمة يستلزم تدخل فرق الإسعاف الجوي.



وتابع رئيس قسم العمليات الجوية قائلاً: "إنه فور ورود البلاغ توجه فريق طبي من إسعاف جناح الجو بالطائرة العمودية إلى المكان للمساعدة بتوفير الإسعافات الأولية للمصابين، حيث تم تأمين المكان المقرر لنزول الطائرة من قبل الدوريات المرورية التي أغلقت الشارع لحظتها، ثم قدمت الفرق الرعاية والإسعاف الأولي للمصابين الذين بلغ عددهم 3 عمال إصابة أحدهم استلزمت النقل الجوي السريع، حيث تم إسعافه إلى مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة.



وتنشط دوريات جناح الجو بوزارة الداخلية بتقديم المساندة والإسعاف للفرق الشرطية، خاصة في الوصول إلى الأماكن الصعبة أو الوعرة أو التي تتطلب سرعات قياسية ومساعدة من تقطعت بهم السبل سواء أكانوا في البر أو البحر، وذلك يومياً وعلى مدار 24 ساعة، وتقوم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتحقيق أهداف وزارة الداخلية في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية على الطرق حيث تتولى الإدارة مشاركة الإسعاف الوطني في بعض الحالات الإسعافية، بهدف رفع فرص نجاة مصابي الحوادث المرورية.



كما تساند الفرق الشرطية في مراقبة الأجواء والحركة المرورية وتقديم البلاغات والتقارير بشأن الأماكن التي تواجه ازدحامات يومية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمختلف الإدارات الشرطية على مستوى الدولة، إضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ الفوري، والمهام والأعمال الروتينية للإدارة بحسب اختصاصاتها.