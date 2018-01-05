حاكم رأس الخيمة: محمد بن زايد شخصية قيادية قدم لبلده وشعبه الكثير

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعبير عن الإنجازات الكثيرة التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشخصية القيادية الذي قدم ومازال يقدم لبلده وشعبه الكثير.



وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "إن هذه المبادرة تأتي تكريماً لقائد استثاني كرس كل وقته لجعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة بحكمته وحنكته ومهد للإمارات طريق الريادة والتفوق في الكثير من المجالات.



وثمن سموه، الدور القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهضة ومسيرة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن سموه صاحب رؤية حكيمة وثاقبة متفان في حبه وعطائه لوطنه ولشعبه وللأمة العربية".



وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، "شكراً محمد بن زايد" على كرمك وحبك لشعبك وهذه المحبة متواصلة بين الحاكم والمحكوم، داعياً الله العلي القدير أن يتم علينا هذه النعم ونعمة الأمن والامان إلى يوم الدين اللهم آمين ".