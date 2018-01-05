عبد الله المناعي: محمد بن زايد أيقونة الوطن ومصدر فخرنا وعزتنا

الشارقة 24:

أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤكد التلاحم والوحدة بين القيادة الرشيدة والشعب، وهي رسالة عميقة المحتوى، وتكشف كثيراً من معاني الشكر والعرفان لما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفانيه في خدمة شعبه ووطنه، والجهود الدؤوبة والكبيرة التي قدمها ويقدمها لتتبوأ دولة الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول، حتى غدت مسيرتها بقطاعاتها كافة يشار لها بالبنان، وتبلغ مكاناً عالياً يجاوز العنان.

وقال المناعي، نقف جميعاً داعمين، نشكل صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة عرفاناً لما قدمه شيوخنا وقيادتنا، ولا شك أن هذه الرسالة تعتبر بمثابة اكتمال لمسيرة وطن، وتعزيزاً للمئوية الجديدة، ويبقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمواقفه المشرفة، ونظرته المستقبلية، وعمله الدؤوب لرفعة الدولة وشعبها، أيقونة الوطن، ومصدر فخرنا وعزتنا، فشكراً لسموك من الأعماق لكونك خير قائد وخير قدوة، وشكراً لأنك امتداد لزايد الخير وخليفة العطاء.