الشيخة فاطمة تتبرع بـ 10 ملايين درهم لمشاريع "الهلال" التنموية

الشارقة 24 – وام:

تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" بعشرة ملايين درهم، لدعم مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية ومشاريعها التنموية في عام زايد .

وتأتي هذه المكرمة مع تباشير عام زايد 2018 الذي أعلنت عنه قيادة الدولة الرشيدة تزامناً مع مئوية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رمز الخير و العطاء .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية الدور الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا النزاعات و الكوارث حول العالم.