ولى عهد أم القيوين: محمد بن زايد بذل الغالي والنفيس لرفعة الإمارات وسعادة شعبها

الشارقة 24 – وام:

ثمن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مبادرة "شكراً محمد بن زايد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً وعرفاناً بجهوده في خدمة الوطن.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الإمارات وسعادة شعبها وخدمة قضايا أمته وامتد عطاءه إلى كل المحتاجين في مختلف أنحاء الإمارات، سائراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه."