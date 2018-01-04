"الهلال" يدعم مركز "ربوة خلف" الطبي في المكلا بالأدوية والمواد الطبية

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أدوية نوعية على مركز ربوة خلف الصحي في المكلا بساحل حضرموت، استمراراً لجهودها في دعم المنشآت والمرافق الطبية في المناطق المحررة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير الاحتياجات النوعية للمستشفيات والمراكز الطبية بحضرموت.

وأكد عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الشعب اليمني، وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية، لافتاً إلى أن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي، لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

وقال إن تقديم هذه الأدوية يأتي في إطار تأمين الاحتياجات الطبية اللازمة لوضعها في خدمة أهالي المنطقة بالمجان، مشيراً إلى أن الساحة الصحية في اليمن تشهد شحاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الطبية مع زيادة المصابين والمرضى.