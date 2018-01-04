د. الغفلي: بصمات محمد بن زايد واضحة في حياة الإماراتيين على امتداد رقعة الوطن

الشارقة 24:

رفع سعادة الدكتور سعيد عبد الله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهود سموّه اللامحدودة لإعلاء صرح الوطن وتعزيز النهضة الشاملة التي يشهدها في كافّة المجالات، وحرصه على أن يعيش كلّ إماراتيّ مرفوع الهامة مصون الكرامة عزيز الجانب.

وقال الدكتور الغفلي: إنّ بصمات سموّه في مختلف المجالات جلّية واضحة في حياة أبناء الإمارات على امتداد رقعة الوطن تعبّر عنها الإنجازات المتتالية التي تحقق لهم نقلة نوعية تلو الأخرى سواء في المجال المعيشي أو التعليمي أو الصحي أو غيرها، وتؤكّد لهم أنّ كلّ فرد منهم هو محط رعاية سموه وعنايته واهتمامه، وتعمق في نفوسهم الاطمئنان بأن حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم والأجيال المقبلة في أيد أمينة وفي عيون تسهر على راحتهم وتصل الليل بالنهار من أجل أن يكونوا والوطن دائماً بخير.