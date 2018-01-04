راشد الشرقي: محمد بن زايد قدم الكثير لرفعة الوطن فاستحق الشكر والتقدير

الشارقة 24 – وام:

أشاد الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمبادرة "شكراً محمد بن زايد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً وعرفاناً بجهوده في خدمة الوطن.

وقال: "إن هذه الحملة الوطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي تكريم لشخص وشخصية بذلت من وقتها الكثير من أجل رفعة الوطن، فاستحق منا كل التقدير والشكر والمحبة فشكراً محمد بن زايد.. شكراً على نبل عهدناه ديدنكم وطيبة الفناها خاصتكم وكرم عرفناه من مكارم خصالكم."