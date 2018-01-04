"الهلال" في اليمن يواجه الكوليرا بمعدات تعمل بالطاقة البديلة

الشارقة 24 – وام:

نجحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حل إشكالية ضعف مصادر الطاقة الكهربائية وصعوبة وصول المساعدات الطبية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات اليمنية، باللجوء إلى معدات تعمل بالطاقة البديلة.

وشكل ضعف شبكة الكهرباء التي تعرضت إلى أعمال تخريب ونهب من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى انتشار العديد من الأوبئة في مناطق جغرافية ذات طبيعة وعرة تحدياً حقيقياً أمام إيصال تلك المساعدات.

وأكدت الهلال الأحمر الإماراتي بذلك حرصها والتزامها بتوفير كل ما يلزم لإنقاذ حياة اليمنيين رغم الصعوبات، خصوصاً مع انتشار مرض الكوليرا في العديد من المحافظات اليمنية.