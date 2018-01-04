"الهلال" يوقع اتفاقية تمويل مشروع شق طريق بيافع رصد اليمنية

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الأربعاء، اتفاقية تمويل مشروع استكمال شق طريق "العمري - تنحرة - العسكرية "، في يافع رصد بطول 6 كيلو مترات لخدمة ما يزيد عن 10 آلاف أسرة بشكل مباشر.

وقال المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن الذي وقع الاتفاقية إن الهلال الأحمر يسعى خلال "عام زايد" 2018 إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية، في إطار الدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن، وذلك لمساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة التي فرضتها عليهم ميليشيات الحوثي الإيرانية وعودة الحياة الطبيعية.

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن، وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية، والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.