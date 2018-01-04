ميثاء الشامسي: محمد بن زايد رجل المهمات والتخطيط الاستراتيجي والحكمة

الشارقة 24 – وام:

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إنه حين نقرأ رسالة الشكر التي بعث بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نجد أن معانيها ودلالاتها تعبر عن رؤى لاستراتيجية واحدة في أهدافها وتطلعاتها، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رفيق الدرب، هذا الدرب الذي أرسى فيه صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ركائز بناء حضاري شامخ، وخطى ثابتة في شتى مجالات التنمية وآفاقها المستقبلية.

وأكدت معاليها في تصريح بمناسبة مبادرة "شكراً محمد بن زايد"، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل المهمات والتخطيط الاستراتيجي والحكمة في المعالجة لكل ما يسهم في خدمة وطننا الغالي.

وأضافت: رسالة شكر وعرفان في حق قائد ملهم بذل وأعطى وضحى من أجل وطنه وشعبه ليبقى اسم الوطن هو الأول وليبقى شامخاً زاهياً بشعب يؤمن بأن قيادته هي سعادته وعزه وفخره، قيادة محمد بن زايد تنبع من منهج عظيم أرسى دعائمه المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هذا المنهج الذي يعظم أهمية المواطن وأحقيته في الاهتمام، فالبلاد تنهض بجهود أبنائها وبهم تتحقق أهداف التنمية.