الأرشيف الوطني يشارك في ملتقى المواد الدراسية الأول للمعلمين

الشارقة 24 – وام:

يشارك الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدد من الفعاليات في "ملتقى المواد الدراسية الأول للمعلمين"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في معهد تدريب المعلمين بعجمان، الثلاثاء، ويستمر حتى 11يناير الجاري، وذلك بهدف التعريف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وروح الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز صورة ذهنية مميزة للأرشيف الوطني ونشرها بين أكبر شريحة من المستفيدين في مختلف القطاعات التعليمية والحكومية والمجتمعية بالدولة.

ويشارك الأرشيف الوطني في الملتقى بعدد من الورش والمحاضرات التدريبية في مواضيع ذات طابع وطني وتعليمي مثل: "الهوية والولاء والانتماء.. قيم وطنية عليا" وهي تركز في المثلث الوطني المتمثل في الهوية والولاء والانتماء، وتستهدف تأكيد أهمية هذه القيم الثلاث في تحقيق المواطنة الصالحة، وحماية مكتسبات الدولة، وتعزيز روح التلاحم بين أبنائها.

ويستعرض مشروع الحقيبة التعليمية "وطني الإمارات" الحقيبة التعليمية والعناصر التي تتكون منها، مثل: الكتيب التعليمي بنسختيه الورقية، والإلكترونية، والشخصيات الكرتونية المستنبطة من الكتيب "الجد، وحمد، وحصة"، إضافة إلى الهدايا التذكارية والمؤسسية التي تحمل معها مشروع الحقيبة التعليمية للأطفال.