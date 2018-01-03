محمد غانم الكعبي : شعب الإمارات يكنّ كل الاحترام لمحمد بن زايد

الشارقة 24 – وام:





أشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بمبادرة "شكراً محمد بن زايد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لدعوة أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن لتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعبيراً حقيقياً للعلاقة الراسخة بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، التي تحقق كل يوم مزيداً من الإنجازات لإسعاده ورفاهيته.

وقال إن شعب الإمارات بكامله يكنّ كل الاحترام والتقدير والمحبة والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدوره الكبير، ومتابعته الحثيثة لمشكلات المواطنين، واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها أومتابعته لأحوال أبناء الدولة أثناء وجودهم في أي دولة في العالم، وتوجيهاته الدائمة بمتابعة أحوالهم، وتذليل أية عقبات تعترضهم.