دبي الذكية: مبادرة شكراً محمد بن زايد لسان حالنا في الإمارات

الشارقة 24:

قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشكر وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة #شكراً_محمد_بن_زايد تتحدث بلسان كل واحد منا على أرض الإمارات وتنقل مشاعر العرفان بالجميل التي نحملها في قلوبنا لدور سمو الشيخ محمد بن زايد في بناء مستقبل دولتنا ومبادراته التي حملت الإمارات إلى آفاق عالمية للتأثير في حياة الإنسان والارتقاء بتنافسية الدولة لأعلى المراتب".

وأضافت سعادتها: "في الإمارات قيادتنا ارتقت بكل مفاهيم وتقاليد الدول وهو ما تجسد في تحويل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لذكرى جلوسه إلى مناسبة لتقديم الشكر والتقدير لقائد أعطى للمسؤولية الوطنية بعداً فريداً منبته أخلاق عيال زايد وإرثه الذي جعل الإمارات ماهي عليه اليوم، بينما جرت العادة في مختلف دول العالم أن تكون مناسبات ذكرى الجلوس مناسبة احتفالية لا غير".

واختتمت سعادة بن بشر: "قيادتنا رسمت لدولتنا صورة لا مثيل لها بين الأمم، فبينما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مبادرة #شكراً محمد_بن_زايد يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مبادرة عرفان يقول فيها شكراً_محمد_بن_راشد، ونحن من مواقعنا نضم صوتنا لصوتهم ونتعهد بشكر جهودهم عبر الإخلاص في مهماتنا الوطنية لنرد جميلهم، هذه العلاقة الأخوية تجسدت في أخلاق عيال زايد في كل بقعة من الإمارات وجعلت من المواطنين والمقيمين سفراء أخلاق عالية نباهي بها الأمم".

وسام لوتاه: المبادرة حولت منصات وسائل التواصل لمسيرة حب

من جانبه، قال سعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "بمجرد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادرة #شكراً_محمد_بن_زايد أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة حب تسابق فيها الجميع ليعبروا عن حبهم للقيادة، ولم يقتصر ذلك على المواطنين ولكن امتد ليشمل كل من لمست الإمارات وخاصة العطاءات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قلبه وحياته".

وأضاف لوتاه: "تحل ذكرى جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون ميثاق حب وطني بامتياز، فهي مناسبة القدوة الحسنة لقيادتنا الحكيمة التي تقدم للمواطن والمقيم والزائر مثالاً بأن الإنجاز الوطني يزداد ويتوج عبر تذكير أنفسنا والعالم ككل بالشخصية القيادية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي ارتقى بمفهوم القيادة والعطاء إلى مستوى جعل كافة المبادرات الإماراتية التي قدمها قصة عالمية تروي حكاية شجرة خير عيال زايد التي نبتت منذ ولادة دولة الإمارات والاتحاد وفروعها تعانق السماء حتى اليوم".

يونس آل ناصر: في الإمارات حبنا لقيادتنا ينبع من حبهم لنا

بدوره، قال سعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: "في الإمارات حبنا لقيادتنا نابع من حبهم لنا الذي نلمسه في حياتنا اليومية وقربهم الإنساني منّا في مختلف المناسبات ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد #شكراً_محمد_بن_زايد ورد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على رسالته بحب أخ لا مثيل له #شكراً_محمد_بن_راشد جاءت تتويجاً لهذه العلاقة الفريدة التي تعكس أن لقيادتنا قلباً واحدة ينبض بحب الوطن والعرفان لكل ما يصونه ويحقق له المراتب المتقدمة".

وأضاف: "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعل شخصية القائد المحب للناس مدرسة عالمية في قيادة الدول نحو المستقبل، وارتقى بالنموذج الإماراتي وجعله خالياً من القوالب التقليدية في العلاقة بين القيادة والشعب، حيث نقل القيادة من التعريف المباشر إلى مفهوم قائم على القيادة بالنموذج الحي وغرسه في عقول أجيال المستقبل لخلق جيل غير مسبوق من القادة، وهو ما كان في أكثر من مناسبة وضمنها تواصله مع جيل الشباب عبر منصات عدة شخصياً، منها مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل وتوجيهه الدائم بأهمية بناء القدوة الحسنة لتحقيق تقدم المجتمع والإمارات وتربية أجيال تنقل خير وعطاء زايد وتحمله في قلوبها".