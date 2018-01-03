ولي عهد الفجيرة: محمد بن زايد مصدر قوة للوطن وفخر لكل الأجيال

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصدر قوة للوطن وفخر لكل الأجيال، لما يقوم به من مساع حميدة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدعوة أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن لتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.