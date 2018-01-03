محمد بن زايد يستقبل وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، في قصر البحر وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يرافقهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

ورحب سموه بأعضاء وفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتبادل معهم الاحاديث الودية، واطلع على الإجراءات المتبعة وأهم الأنظمة الحديثة المعنية بتنفيذ أهداف وسياسة الجهاز في الرقابة الغذائية والدراسات والأبحاث التي تجريها للمحافظة على سلامة الأغذية وخطط دعم الزراعة المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأعضاء الوفد على الدور الحيوي والبارز الذين يقومون به في مواكبة مسيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وضمان سلامة الأغذية وجودتها ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.