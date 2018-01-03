محمد بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء في قصر البحر، وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

ورحب سموه بوفد كلية الدفاع الوطني واطلع على أهم البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والتدريبية المستحدثة في الكلية.. مشيراً سموه إلى أن كلية الدفاع الوطني تمثل امتداداً للمسيرة العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية تستهدف توفير أفضل المراكز التعليمية والمعرفية لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في مختلف العلوم لخدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لكلية الدفاع الوطني التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية.. مؤكداً سموه أهمية استدامة التطوير والتحديث وتبادل المعلومات والخبرات مع المراكز البحثية العالمية.