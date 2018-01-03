النائب العام للدولة: محمد بن زايد هو المواقف والتضحيات وسمو الأبطال

الشارقة 24 – وام:

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، إنه بقـدر ما تعبر عنه مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن نبل قائد يعرف قدر شريكه ورفيق دربه في مسيرة دولة ذات نهضة حضارية وإنسانيـة عظيمة فإنها تطرح السـؤال المهم الذي يفتح في قلوب وعقول أبناء الوطن نافذة النور لتضيء في الوعي الجمعي صورة قائد عظيم... لماذا "شكراً محمـد بن زايـد".

وأضاف.. دائماً تكون أقـدار الرجال بقدر مواقفهم وأعمالهم.. ومحمد بن زايد هو المواقف والتضحيات وسمو الأبطال.. فمحمد بن زايد هو القائد المهموم دوماً بهموم بلده وشعبه.

وأكد سعادة النائب العام للدولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو امتداد لزايد الخير الأب والقدوة نال منه صفات متفردة في القيادة والحكم والحكمة والقرب من الناس والانفتاح عليهم فصار القائد المحبوب.. وعلى مستوى أمن الوطن كان الداعـم المفكر بذل طاقته ليكون جيشنا أهلاً لحماية مقدراتنا ومكتسباتنا فصارت قواتنا المسلحة درعاً لأمتها وسيفاً يردع من يعادينا يعين الشقيق المظلوم لكسر قيود الظلم وشوكة الظالمين.