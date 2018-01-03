محمد بن زايد يعتمد اسم "زايد المؤسس" للصرح التذكاري بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص العام 2018 ليكون "عام زايد"، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاسم الرسمي للصرح التذكاري "صرح زايد المؤسس"، الذي يأتي تخليداً لذكرى باني الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية ثاقبة، وترسيخاً لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والعالم أجمع.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة "إن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، لا تزال هي المنارة التي تضيء درب التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحل اعتزاز بشخصيته القيادية الفذة والحكيمة، وبأفكاره التي سبقت عصره، والتي أسست لمبادئ التعايش والتسامح التي نعيشها اليوم".