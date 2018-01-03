المنصوري: "شكراً محمد بن زايد" ... تكريم صادف أهله لقائد يستحق كل التقدير والمحبة

الشارقة 24:

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حملة وطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو تكريم صادف أهله لقائد يستحق كل الشكر والتقدير والمحبة.

"شكراً محمد بن زايد" القدوة والمثل الأعلى في الإخلاص للوطن، ورفع رايته عالياً، والدفاع عن أمنه واستقراره في مختلف الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية.

إن كفاءته الاستثنائية في القيادة وجهوده المتفانية في خدمة الوطن وقربه من أبناء شعبه، جعلته مثل أعلى نتطلع جميعنا للاحتذاء به وتنشئة أبنائنا على خصاله الرفيعة.

"شكراً محمد بن زايد" لوقوفكم ومساندتكم الدائمة للمبادرات التنموية والاقتصادية والإنسانية داخل وخارج أرض الوطن، وترسيخ سمعة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

ونشكر أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرته الرفيعة، والتي اتاحت لنا منبراَ للتعبير عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.