"وزارة التغير المناخي" توقع اتفاقية مع "الفجيرة الخيرية" لتوزيع الأسماك على الأسر المتعففة

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية تعاون ومشاركة مجتمعية مع جمعية الفجيرة الخيرية، يُحدد بموجبها آلية التنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بإجراءات حفظ وتوزيع الأسماك على الأسر المتعففة، ضمن مبادرة "ثلاجة الأسماك" التي تم الإعلان عنها العام الماضي وسيتم تفعيلها ضمن مبادرات "عام زايد".

وقع اتفاقية التعاون سعادة سلطان عبدالله علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، وعلي بن عباد العبدولي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق إن اتفاقية التعاون تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، والعمل الخيري وتحقيق الاستغلال الأمثل للغذاء والحد من معدلات الهدر، حيث تستهدف فائض الأسماك الذي يتبقى من الصيادين بعد عمليات البيع في أسواق السمك، والتي يتم التخلص منها كنفايات، إذ تتواصل الوزارة مع هؤلاء الصيادين عن طريق جمعياتهم، وتجمع هذا الفائض، ويضاف إليه ما يتم مُصادرته عبر الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، ويعاد توزيعه بشكل سريع على الأسر المتعففة لتحقيق هدفين الأول توفير غذاء جيد لهم، والثاني إيجاد مصدر دخل جديد لهذه الأسر عبر استخدام الأسماك في مشاريع صغيرة منزلية مثل إعداد الوجبات الجاهزة.

وأوضح أن الوزارة ستتولى بموجب الاتفاقية توفير كميات الأسماك الصالحة للاستهلاك الأدمي من الصيادين، والجهات المختصة بالمُصادرة، وتسلمها إلى جمعية الفجيرة الخيرية، فيما تتولى الجمعية مهام توزيع هذه الأسماك على الأسر المتعففة والمستحقين للمساعدة، على أن تلتزم باستلام الأسماك وتبريدها وحفظها وإعادة توزيعها في اليوم نفسه وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.