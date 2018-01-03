أحمد النعيمي يصدر قراراً بشأن نظام التظلمات والشكاوي في حكومة عجمان

الشارقة 24 – وام:

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قراراً بشأن نظام التظلمات والشكاوي في حكومة عجمان ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



ويأتي القرار رقم "47" بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان بشأن نظام التظلمات والشكاوي وبهدف تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية لكافة الموظفين في حكومة عجمان والمحافظة على حقوقهم وخلق بيئة عمل مناسبة لهم.

وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وعلى موظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها مالم يكن قد صدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام المرسوم الأميري رقم "4" لسنة 2017 بإصدار قانون الموارد البشرية.

ونص القرار على اعتماد نظام التظلمات والشكاوي في حكومة عجمان بما تتضمنه من مبادئ وأحكام وشروط واجراءات ونماذج ويجب على كافة الجهات الحكومية المعنية بإمارة عجمان الالتزام بتنفيذه.

ويحق للموارد البشرية المركزية اصدار التعاميم والقرارات التنفيذية حسب ما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار.