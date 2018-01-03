37 % نسبة التوطين في "الإمارات العالمية للألمنيوم" في 2017

الشارقة 24:

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أعلى معدل للتوطين مع نهاية 2017 بنسبة بلغت 37.6% وبما يتخطى مستهدف عام 2017، ويفوق أعلى معدلات التوطين المحققة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2014 باندماج شركتي "دوبال" و"إيمال".

وتستهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الوصول بنسبة التوطين إلى 40% في أهم المناصب بحلول العام 2020، وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم النسبة الأعلى من توظيف الإماراتيين مقارنةً بالشركات الكبرى في الدولة.

وكانت نسبة التوطين المستهدفة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لعام 2017 تبلغ 37%.

ومن جانبه، قال عبد الله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يقود موظفونا الأداء المتنامي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما في ذلك مواهبنا المحلية، كما نركز على استقطاب أفضل الكفاءات ومنحها فرصًا تنمويَة لبناء مستقبل مهني أفضل، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021، فإننا نهدف إلى تسخير كافة الإمكانات للقوى العاملة الوطنية".

وركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات موظفيها على مدى عقود، وتعتبر اللجنة التنفيذية في الشركة خير مثال على المنهج الذي تتبعه الشركة، فقد انضم 7 أعضاء من هذه اللجنة بما فيهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي إلى الشركة بصفة خريجين جدد.

وتضم القوى العاملة في الشركة اليوم نحو 1200 مواطن إماراتي، ويشغل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 40% من إجمالي المناصب العليا البالغة 280 وظيفة، و35% في المناصب الإشرافية وما فوقها.