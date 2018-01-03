بلحيف النعيمي: "شكراً محمد بن زايد" رسالة محبة وتقدير من أبناء الإمارات

الشارقة 24:

أثنى معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدعوة أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن بتقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدلاً من الاحتفال بتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.



ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة الذكرى الـ 13 لتسلم سموه مقاليد الحكم لإمارة دبي.



ولفت معاليه أن المبادرة تمثل رسالة محبة وتقدير من أبناء الإمارات وعرفاناً منهم لدور سموه فيما وصلت إليه الدولة من تقدم ورقي، حظي باهتمام وتقدير العالم بأسره.

وقال معاليه: "تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، من حجز مكانتها بين الشعوب المتقدمة عالمياً بمختلف المستويات، حيث سخر سموه حياته من أجل الوطن والعيش الكريم لأبناء الإمارات، وتحقيق التنمية الشاملة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات وتبوء الدولة المركز الأول عالمياً بمختلف المجالات".

وأشاد معاليه بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الدولة ومنها حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بجودة الطرق لخمسة سنوات متتالية، ومركز متقدم في البنية التحتية، مشيراً إلى أن سموه حريص على تحقيق رفاهية وخير واستقرار شعب دولة الإمارات".



ولفت معاليه كذلك إلى أنه وبفضل دعم القيادة الرشيدة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضافر كافة الجهود فقد فازت الدولة مؤخراً بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية "ب" في إنجازٍ عالمي هو الأول لدولة عربية، بعد منافسة قوية مع 11 دولة من كبريات الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً.