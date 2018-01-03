"الأرشيف الوطني" يثري معارف الأطفال بتاريخ القائد المؤسس في "زايد التراثي"

الشارقة 24 – وام:

ضمن مبادراته في عام زايد 2018، حرص "الأرشيف الوطني" على إثراء معارف الأطفال بتاريخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" خلال مشاركته في مهرجان الشيخ زايد التراثي.

وجعل "الأرشيف الوطني" من شخصية القائد المؤسس رحمه الله محوراً رئيسياً في ركن التعليم المقام بمعرض "ذاكرة وطن" الذي يشارك به الأرشيف في المهرجان وشهد إقبالاً مميزاً من الأطفال لما يحفل به من فعاليات وأنشطة تعزز لديهم مفاهيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية وتثري معلوماتهم وتحقق لهم المتعة والفائدة.

وانطلاقاً من أهمية ركن التعليم ومن الأثر الإيجابي الذي تركه في نفوس زوار المهرجان فقد حرص الأرشيف الوطني على أن يكون الركن الرئيسي في معرض "ذاكرة الوطن" حيث أثراه بالبرامج الوطنية والعلمية ووفر فيه بيئة مريحة للطفل ولأولياء الأمور الذين يطمئنون على أولادهم الذين يمرحون ويتنافسون في هذا الركن لساعات طويلة حافلة بالتعلم عن طريق اللعب والمرح.

ويحفل ركن التعليم بعدد من المحاضرات الوطنية النظرية المقتضبة التي يستقيها من اهتمامات القائد المؤسس وحرصه على البيئة واهتمامه "رحمه الله" ببناء العقول وبالتحصيل العلمي لأبناء المجتمع ومن موضوعات مستمدة من توجيهات القيادة الحكيمة مثل: الذكاء الصناعي، والرحلة إلى المريخ، والاستدامة والنقل الحديث، والطاقة النظيفة، حيث يوعي ركن التعليم الأطفال بالتلوث البيئي وأسبابه، وسبل تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة، لتختتم كل محاضرة بعدد من الأسئلة المستوحاة من المادة التعليمية، ويقوم المشرف المختص بتكريم الفائزين وتشجيعهم.